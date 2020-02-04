Руководители Комитета по правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) выразили в понедельник серьезную обеспокоенность по поводу решения правительства Соединенных Штатов вновь разрешить применение противопехотных мин и призвали отменить его. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, передает ТАСС.

Комитет призвал Соединенные Штаты присоединиться к подавляющему большинству стран мира в деле введения полного запрета на использование, складирование, производство или передачу противопехотных мин. "Наземные мины являются оружием массового уничтожения с плохим прицелом, что чаще всего сказывается на гражданском населении. Каждый год с помощью этих устройств, которые, по мнению почти всех стран мира, неприемлемы, убивают тысячи людей", - отмечено в сообщении ПА ОБСЕ.

"Повторное разрешение на использование противопехотных мин правительством Соединенных Штатов делает мир - и, следовательно, Соединенные Штаты - менее безопасным. Мы призываем к отмене этой политики, которая разрушает не только <...> жизни людей, но и образ Соединенных Штатов как страны, приверженной гуманитарной деятельности", - пишет руководство комитета.

В 2018 году по меньшей мере 6897 человек были убиты или ранены в результате разрыва мин и других боеприпасов. 71% из них - гражданские лица.

31 января президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование противопехотных мин американскими вооруженными силами.