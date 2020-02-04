Россия ограничивает въезд через воздушные пункты иностранных граждан с территории Китая с 4 февраля. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Так, с 00.00 мск 4 февраля 2020 года будет временно ограничен въезд иностранных граждан из КНР во всех аэропортах, кроме московского Шереметьево. Отмечается, что в Шереметьево через границу смогут пропустить граждан государств - членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.

Кроме того, МИД России порчено уведомить Китай, а также другие страны о предпринимаемых мерах, "подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер".

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.