https://news.day.az/world/1199690.html Поезд Баку-Ростов насмерть сбил женщину
Поезд Баку-Ростов насмерть сбил женщину
Грузовой поезд насмерть сбил в Махачкале женщину в наушниках.
Как передает РИА Новости, об этом сообщает МВД по республике в своем аккаунте в Instagram.
По данным ведомства, поезд направлялся из Баку в Ростов-на-Дону. "Трагедия произошла сегодня на участке железной дороги в районе "Анжи-базара". По словам очевидцев трагедии, женщина переходила железнодорожные пути в наушниках, из-за чего могла не услышать звук приближающегося состава", - говорится в сообщении.
Женщина погибла на месте, отмечает ведомство.
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