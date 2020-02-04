Грузовой поезд насмерть сбил в Махачкале женщину в наушниках.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает МВД по республике в своем аккаунте в Instagram.

По данным ведомства, поезд направлялся из Баку в Ростов-на-Дону. "Трагедия произошла сегодня на участке железной дороги в районе "Анжи-базара". По словам очевидцев трагедии, женщина переходила железнодорожные пути в наушниках, из-за чего могла не услышать звук приближающегося состава", - говорится в сообщении.

Женщина погибла на месте, отмечает ведомство.