В Гонконге выявили первый случай смерти от нового коронавируса
Первый случай смерти от нового типа коронавируса выявлен на территории специального административного района Гонконг, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Согласно источникам газеты, 39-летний пациент больницы Принцессы Маргарет, который проходил лечение от коронавируса, скончался во вторник утром из-за внезапного сердечного приступа.
Мужчина 21 января ездил на скоростном поезде в Ухань и спустя два дня вернулся в Гонконг, симптомы у него стали проявляться 31 января, он сразу обратился за медицинской помощью. Позже у него диагностировали заражение новым типом коронавируса, он стал 13-м человеком в Гонконге, у кого выявили заболевание. Позже коронавирус диагностировали у его матери, которая в Ухань не ездила.
По последним данным, в Гонконге зарегистрировано 15 случаев заражения, под наблюдением медиков находятся еще 159 человек.
Вспышка заболевания вызвала сильное недовольство у жителей Гонконга, которые призвали власти немедленно закрыть границу с материком.
Накануне глава администрации Гонконга Керри Лэм заявила, что со вторника будут закрыты все пропускные пункты с материковым Китаем, кроме трех. Границу можно перейти в контрольно-пропускном пункте на мосту Shenzhen Bay, в пункте на мосту Гонконг-Чжухай-Макао и в международном аэропорту Гонконга.
В Гонконге приняты и другие меры против распространения коронавируса, так, школьные каникулы продлены до 2 марта, отменены массовые мероприятия, закрыты туристические и спортивные объекты.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.
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