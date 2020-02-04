https://news.day.az/world/1199735.html Подсчитаны потери мирового ВВП в 2020 году из-за коронавируса
Подсчитаны потери мирового ВВП в 2020 году из-за коронавируса
Рост мировой экономики в 2020 году может замедлиться на 0,1−0,2 процентного пункта из-за распространения нового коронавируса.
Об этом 3 февраля пишет Financial Times со ссылкой на прогноз американского банка Goldman Sachs, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.
Отмечается, что такое замедление роста мирового ВВП предполагается в базовом сценарии прогноза, согласно которому распространение коронавируса существенно замедлится уже в феврале-марте благодаря усилиям властей Китая.
Тем не менее, по оценке банка, рост мирового ВВП в 2020 году окажется приблизительно на 0,15 процентного пункта выше прошлогоднего показателя и составит около 3,25%.
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