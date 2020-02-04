Японская автомобилестроительная корпорация Nissan Motor в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV приняла решение отложить начало работы на четырех своих сборочных предприятиях в Китае, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. На трех из них ее планируется возобновить после 10 февраля, сообщило во вторник информационное агентство Kyodo. На заводе в провинции Хубэй, где отмечено наибольшее количество заболевших, возобновление работы ожидается после 14 февраля.

Ранее Nissan Motor планировал после перерыва по случаю Нового года по лунному календарю возобновить работу на своих предприятиях в КНР 4 февраля.

О схожих задержках в связи со вспышкой пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, уже объявили другие автомобилестроители в Китае, включая японские Honda Motor и Mazda Motor.