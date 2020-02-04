Пилот иранского лайнера авиакомпании Iran Aseman Airlines мог видеть вспышки, напоминающие запуск ракеты. По данным телеканала "ТСН", он якобы заметил странный свет как раз в момент крушения самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Причиной появления новой улики в деле о крушении украинского Boeing в Иране стали записи переговоров иранских диспетчеров с пилотами.

В частности, как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, у Киева якобы изначально имелись доказательства, что Иран с самого начала знал причину крушения пассажирского самолета.

Украинский лидер подчеркнул, что опасается отправлять специалистов страны в Иран для участия в расшифровке черных ящиков сбитого Boeing, поскольку, по мнению Зеленского, это может стать поводом для Тегерана не отдавать самописцы.

Согласно фрагменту записи, который приводится в СМИ, пилот иранского самолета сообщил диспетчеру о том, что видит некий "свет".

"По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть? Я сейчас вижу свет, как она (ракета - прим. ред.) летит оттуда. Это точно свет от ракеты..." - говорится в сообщении.

В "ТСН" уточнили, что записи якобы были предоставлены в украинских спецслужбах.

Также сообщается, что после сообщения о ракете пилоты пассажирского самолета Украины якобы перестали выходить на связь с диспетчером. Уже после пилот иранского воздушного судна сказал о неких вспышках, предположительно, от взрыва.

К настоящему моменту информации о том, что вспышка действительно была вызвана взлетающей ракетой и последующим взрывом, нет.

Украинский пассажирский лайнер потерпел крушение 8 января недалеко от аэропорта Тегерана через несколько минут после взлета. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Через несколько дней, 11 января, иранские военнослужащие признались, что гражданский борт сбили по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету Соединенных Штатов.

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