Семья, гулявшая по улице китайского уезда Кайцзян, оказалась в эпицентре мощного взрыва - прямо под ними взорвались очистные сооружения, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Инцидент произошёл в понедельник утром. По предварительным данным, мощный взрыв был вызван петардой, которую одна из пострадавших бросила в септик под дорогой. На кадрах отчётливо виден момент, как девочка нагибается, а затем кидает взрывное устройство в дыру в земле. Ужасающие кадры с камер видеонаблюдения появились в Сети.

Спустя секунды после того, как девочка отпускает фейерверк, часть дороги взрывается, подняв на воздух куски асфальта, бетонные плиты и саму семью. И мать и три ребёнка получили травмы, одна девочка сейчас находится в критическом состоянии.

Пока врачи борются за жизнь малышки, местные власти пытаются понять реальную причину инцидента. Согласно полученным данным, взрыв произошёл из-за того, что брошенная в отстойник петарда подожгла находящийся внутри метан. Однако пока что это неподтверждённая версия, расследование по делу ещё продолжается, пишет Daily Star.

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