Специалисты КНР испытывают препарат российского производства "Триазавирин" для борьбы с коронавирусом, сообщил журналистам во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китайцы взяли "Триазавирин", чтобы его испытать", - сказал он.