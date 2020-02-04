https://news.day.az/world/1199790.html В Китае испытывают российский препарат для борьбы с коронавирусом
В Китае испытывают российский препарат для борьбы с коронавирусом
Специалисты КНР испытывают препарат российского производства "Триазавирин" для борьбы с коронавирусом, сообщил журналистам во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Китайцы взяли "Триазавирин", чтобы его испытать", - сказал он.
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