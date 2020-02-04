Согласно специалистам, существует высокая вероятность, что вспышка коронавируса в Китае в скором времени перерастет в пандемию. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи (Anthony Fauci) предсказал, что вспышка почти наверняка перейдет в глобальную эпидемию, поскольку коронавирус очень легко передается от человека к человеку. При этом инфекционное заболевание должно удовлетворять ряду критериев, включая распространение по нескольким странам и континентам, а также заражение большого числа людей.

Пандемическое заболевание обычно вызывается новыми штаммами, отличающимися от тех, что уже циркулируют в популяции, а у людей практически нет иммунитета к ним. Обычная эпидемия представляет собой более локальную вспышку, и распространение коронавируса пока еще соответствует этому определению. В то же время ряд специалистов сомневается, что распространение заболевания удастся остановить.