Королева Великобритании Елизавета II своим внешним видом поддержала переезд принца Гарри и его супруги Меган Маркл в Канаду. К такому выводу пришли в E! News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На утреннюю службу в Сандрингеме Елизавета II приехала в небесно-голубом пальто и головном уборе в тон. Она украсила свой наряд брошью "Снежинка Канады", которую получила в подарок от бывшего генерал-губернатора страны Дэвида Джонстона по случаю 65-й годовщины царствования в 2017 году.

В указанном аксессуаре журналисты разглядели тайное одобрение поведения внука и его семьи.

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от королевских привилегий. Они выразили желание в дальнейшем стать финансово независимыми. С весны этого года они перестанут выполнять обязанности членов королевской семьи и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество.