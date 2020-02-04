Четверо детей и две женщины стали жертвами пожара в селе Багдати близ Кутаиси (регион Имерети), говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, передает Day.Az со ссылкой на sputnik-georgia.ru.

По информации ведомства, пожар возник в жилом деревянном доме на улице Церетели. Первая бригада прибыла спустя две минуты после вызова, однако дом был уже полностью объят пламенем. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.

После локализации пожара спасателями, вошедшими в горящий дом, было найдено и вынесено пять тел, включая четырех несовершеннолетних и одну женщину. Позже было найдено тело пожилой женщины.

В это время пожар полностью ликвидирован.

На месте происшествия работали шесть пожарно-спасательных команд, также были мобилизованы бригады скорой помощи.

На месте происшествия работают эксперты, которые определят причину возникновения пожара.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.