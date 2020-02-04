Предполагаемый агент ЦРУ приговорен в Иране к смертной казни за шпионаж в области иранской ядерной программы. Об этом во вторник сообщил журналистам официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Один из шпионов ЦРУ по имени Амир Рахимпур был приговорен к смертной казни. Верховный суд оставил в силе этот приговор, - цитирует Хосейна Исмаили агентство Tasnim. - Он пытался передать информацию об атомной программе Ирана разведке США".

По его словам, "приговор должен быть в скором времени приведен в исполнение, чтобы его покровители поняли, что Иран не будет попустительствовать своим зарубежным врагам". "Наши логика и действие показывают [готовность] к решительным ответным мерам на вражеские инициативы", - отметил Исмаили.

В связи с обострением отношений между Тегераном и Вашингтоном в Иране идет кампания по выявлению иностранных агентов. Так, 1 октября 2019 года был вынесен смертный приговор гражданину страны за шпионаж в пользу США.