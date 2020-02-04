В Австрии слепили самого большого снеговика в мире, высота которого достигла 38,04 м. Об этом сообщила пресс-служба горнолыжного курорта Ризнеральм в местечке Доннерсбахвальд (федеральная земля Штирия), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Снеговик, которого назвали Ризи ("Великан"), попал в Книгу рекордов Гиннесса. Его высота превзошла размеры прежнего рекордсмена из США высотой 37,21 м, которого слепили в 2008 году в штате Мэн.

На создание самого высокого в мире снеговика в Австрии ушло почти 40 дней. Его лепили не традиционным ручным способом, а с помощью двух снежных пушек, экскаватора и подъемного крана. Всего на снеговика израсходовали 800 тонн снега. Сумма затрат на создание снеговика составила почти €60 тыс.