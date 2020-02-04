Власти Индии на фоне распространения коронавируса в КНР сообщили об отмене действующих виз для жителей Китая и туристов, посетивших эту страну в последние две недели, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Посольство и наши консульства получили несколько запросов от китайских граждан, а также иностранных граждан, которые находятся за пределами Китая или посетили Китай в течение последних 2 недель, относительно того, могут ли они использовать свои действительные однократные/многократные визы для поездки в Индию. Существующие визы больше не действительны. Желающие получить индийскую визу могут обратиться в посольство в Пекине или консульства в Шанхае и Гуанчжоу", - говорится в сообщении посольства Индии в Пекине.

Ранее министерство здравоохранения Индии рекомендовало гражданам страны не посещать Китай, все посетившие эту страну с 15 января 2020 года могут быть помещены в карантин.

По последним данным, в Индии зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом. Все заболевшие - студенты, вернувшиеся из китайского Уханя, эпицентра эпидемии.