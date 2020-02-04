Сотрудник Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных округа Калгари, Канада, выстрелил в намертво сцепившихся рогами оленей и таким образом разнял их. На видео произошедшего обратило внимание издание Global News.

В среду, 29 января, Расс Райт (Russ Wright) ехал домой и заметил двух оленей на поле к югу от города Калгари. Он остановился и увидел, что животные крепко сцепились рогами. Сначала Райт подумал, что один из оленей мертв, и вызвал Службу охраны рыбных ресурсов и диких животных, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На вызов приехал сержант местного отделения службы Скотт Коллвейт (Scott Kallweit). Он хотел выстрелить в животных дротиком с транквилизатором, но понял, что это могло бы привести к смерти одного из оленей. "Поскольку я был один, существовал риск, что одно из животных оказалось бы обездвижено, а другое - полно энергии", - пояснил он.

Тогда Коллвейт взял свой заряженный пулями дробовик 12 калибра. С первой попытки он отбил кусок рога одного из оленей, и животные расцепились. Коллвейт заявил, что это был лучший исход из возможных.

Он пояснил, что олени естественным образом сбрасывают рога в это время года и с весны начинают отращивать их заново. Поэтому животное быстро восстановится после полученного повреждения. Кусочек рога он сохранил на память.

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