В Сети обсуждают видео с учителем, опрокинувшим школьника на пол - ВИДЕО
В соцсетях появилось видео конфликта между учителем и учеников одной из школ в Калуге. На опубликованных кадрах видно, как преподаватель пытается выгнать школьника из класса. Мужчина схватил ребенка шею, в какой-то момент тот упал на пол, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
"Встал и пошел вон отсюда. Пошел вон", - заявил учитель.
В ответ на это мальчик спросил, за что его выгоняют.
В Сети сообщают, что инцидент произошел после того, как подросток отвлекся на мобильный телефон. Преподаватель подошел, чтобы отобрать гаджет и вывести из класса школьника. Но мальчик стал ему сопротивляться.
Замдиректора школы сообщила порталу Kaluga-poisk.ru, что по данному инциденту проводится разбирательство. Она добавила, что ученик и его родители не высказали претензий к учителю.
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