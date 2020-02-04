В соцсетях появилось видео конфликта между учителем и учеников одной из школ в Калуге. На опубликованных кадрах видно, как преподаватель пытается выгнать школьника из класса. Мужчина схватил ребенка шею, в какой-то момент тот упал на пол, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Встал и пошел вон отсюда. Пошел вон", - заявил учитель.

В ответ на это мальчик спросил, за что его выгоняют.

В Сети сообщают, что инцидент произошел после того, как подросток отвлекся на мобильный телефон. Преподаватель подошел, чтобы отобрать гаджет и вывести из класса школьника. Но мальчик стал ему сопротивляться.

Замдиректора школы сообщила порталу Kaluga-poisk.ru, что по данному инциденту проводится разбирательство. Она добавила, что ученик и его родители не высказали претензий к учителю.

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