Природная аномалия обнаружилась в национальном парке ЮАР. Там внезапно ожили Рафики и Симба - герои культового мультфильма "Король-лев", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Местный бабуин украл и усыновил львенка.

Он таскает его с собой по деревьям и хвастается перед сородичами.

Но вот, в отличие от мультфильма, в дикой природе такая забота может дорого стоить обезьяне - львица, наверняка, уже вышла на его след по запаху.

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