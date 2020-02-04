https://news.day.az/world/1199878.html Бабуин украл львенка и “усыновил” его - ВИДЕО
Бабуин украл львенка и “усыновил” его - ВИДЕО
Природная аномалия обнаружилась в национальном парке ЮАР. Там внезапно ожили Рафики и Симба - герои культового мультфильма "Король-лев", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Местный бабуин украл и усыновил львенка.
Он таскает его с собой по деревьям и хвастается перед сородичами.
Но вот, в отличие от мультфильма, в дикой природе такая забота может дорого стоить обезьяне - львица, наверняка, уже вышла на его след по запаху.
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