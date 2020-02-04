Китайское антидопинговое агентство приостановило свою работу и причиной этого стала эпидемия коронавируса, которая бушует в ряде районов Поднебесной. Международное агентство тестирования (ITA) с пониманием относится к этой, как все надеются, временной ситуации, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Мы просто обязаны действовать крайне осторожно, чтобы не подвергать опасности спортсменов, врачей и официальных лиц, проводящих тестирование, - цитирует France24.Com источник в Международном агентстве тестирования.

Чиновники ITA и CHINADA признают важность антидопинговых мероприятий, однако сошлись во мнении, что забота о здоровье людей является абсолютным приоритетом. Поэтому решено, что как только ситуация улучшится, Китайское антидопинговое агентство возобновит работу.