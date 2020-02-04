Число заразившихся коронавирусом в Сингапуре достигло 24, медики подтвердили первые случаи передачи вируса внутри страны. Это следует из релиза местного минздрава, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 18 заболевших.

"По данным на 4 февраля 2020 года на момент 14.00 министерство здравоохранения подтвердило ещё шесть случаев заражения коронавирусом нового типа (2019-nCoV) в Сингапуре. В четырех их них произошла передача вируса от человека к человеку", - говорится в релизе.

Трое из заболевших вступали в контакт с прибывшими из материкового Китая, четвертый заболевший контактировал с одним из заразившихся внутри страны. Ещё двое прибыли из Уханя 30 января в рамках эвакуации граждан Сингапура из Китая.

Со ссылкой на газету South China Morning Post ранее сообщалось, что Сингапур закроет границу для всех прибывающих из Китая, включая иностранцев, которые находились в КНР последние две недели.