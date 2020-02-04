Комитет по защите прав потребителей Казахстана подал в суд за неуплату денег за возвращенные билеты на авиакомпанию Bek Air, самолет которой потерпел крушение 27 декабря 2019 года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на казахские СМИ, передает Day.Az.

"31 января текущего года комитет по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции подал иск в суд города Нур-Султан о нарушении прав потребителей услуг компании Bek Air. К нам обратились 20 пассажиров Bek Air, которые купили билеты на сумму 444,434 тенге (1,166 тысячи долларов)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее компания неоднократно заявляла об отмене рейсов. Как отмечалось в данных сообщениях, "в связи с техническими сложностями, возврат средств не осуществляется. Однако все обязательства по возврату средств будут выполнены".

Согласно сообщению авиакомпании, для того, чтобы произвести полный возврат стоимости билетов, следует обратиться по месту их приобретения. Если билеты приобретались на сайте авиакомпании, необходимо запросить возврат по электронной почте callcenter@bekair.aero.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы - Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из Международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей и пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

Далее была приостановлена деятельность авиакомпании Bek Air, а также эксплуатация самолетов модели Fokker-100.