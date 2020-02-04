Все, кто неравнодушен к паранормальным явлениям, с тревогой посмотрели видеоролик, снятый в Истапалуке (Мексика), передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

На кадрах можно видеть чёрную фигуру, напоминающую человеческую, вот только человек вряд ли стал бы (и вообще смог бы) парить в небе, а пугающий силуэт именно это и делает. Утверждается, что жители Мексики за последнее время видели уже немало таких летающих существ, и это вызывает беспокойство у всех любителей событий, не укладывающихся в рамки нормальности.

Зрители высказывают разные мнения - от пришельцев до падших ангелов. Хотя, конечно, нельзя отрицать и то, что кто-то просто запустил воздушного змея причудливых очертаний.

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