https://news.day.az/world/1199910.html Рабочие сорвались с крыши из-за несоблюдения техники безопасности - ВИДЕО
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Рабочие сорвались с крыши из-за несоблюдения техники безопасности - ВИДЕО
Уборка снега и наледи с крыши двухэтажного здания чуть не закончилась трагедией. Произошел неожиданный сход снега, который увлек за собой несоблюдавших технику безопасности рабочих.
Видео снято в городе Алтай (бывший Зыряновск), передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Когда забыли объяснить, как правильно закрепить страховку. Героям ролика повезло - они удачно приземлились в сугроб и отделись испугом.
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