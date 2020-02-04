Уборка снега и наледи с крыши двухэтажного здания чуть не закончилась трагедией. Произошел неожиданный сход снега, который увлек за собой несоблюдавших технику безопасности рабочих.

Видео снято в городе Алтай (бывший Зыряновск), передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Когда забыли объяснить, как правильно закрепить страховку. Героям ролика повезло - они удачно приземлились в сугроб и отделись испугом.

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