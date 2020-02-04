В Москве на улице Свободы автомобиль марки Infiniti на огромной скорости влетел в дерево, передает Day.Az со ссылкой на life.ru. Машину буквально разорвало от удара. Два человека погибли, один пострадал.

По данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве, авария произошла в 15:27 у дома № 79. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. На кадрах Лайфа видно, что машину начинает кидать из стороны в сторону на дороге, она вылетает на обочину и там уже боком влетает в дерево, разлетаясь после этого на куски.

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