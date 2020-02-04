Заявления США об отсутствии ограничений на лекарства и продукты для Ирана являются ложью. Об этом заявил во вторник вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Америка лжет, что никаких ограничений на импорт лекарств и продуктов питания в нашу страну нет. В различных странах у нас имеются миллиарды долларов. Когда же мы хотим перевести из этих средств один доллар для покупки лекарств или продуктов, США не разрешают", - сказал Джахангири, чьи слова приводятся информационным порталом правительства Ирана.

Он также назвал швейцарский финансовый механизм для приобретения товаров "пропагандистским" шагом, указав, что он не учитывает величину экономики Ирана, который в текущем году импортировал лекарств более чем на 3 миллиарда долларов, в то время как канал рассчитан на 2 миллиона.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сообщил о доставке в Иран препаратов для лечения рака.



Хук указывал, что ранее при помощи Швейцарии был создан соответствующий финансовый канал по доставке гуманитарных товаров. Спецпредставитель США отметил, что поставки продовольствия, сельскохозяйственной продукции, медикаментов входят в исключения из жесткого санкционного режима Вашингтона.

По его словам, всего в Иран было произведено три поставки медикаментов.

