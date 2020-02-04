Граждане Евросоюза обращались к России в связи с эвакуацией из города Ухань и провинции Хубэй в связи со вспышкой нового коронавируса, но передумали из-за необходимости проходить двухнедельный карантин. Об этом сообщил журналистам во вторник посол России в Китае Андрей Денисов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Довольно много граждан Евросоюза обращаются к нам, потому что их или забыли, или не учли", - сообщил посол.

По его словам, "граждане некоторых европейских стран хотели с нами выдвигаться, но, как правило, узнав о том, что придется 2 недели проходить карантин, передумали, решили остаться, но, если передумают в другую сторону, возьмем их в следующий раз".

