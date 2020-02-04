Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии. Об этом сообщает во вторник администрация турецкого лидера, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наш президент провел телефонные переговоры с Ангелой Меркель. В ходе разговора стороны обсудили развитие ситуации в Сирии и Ливии", - говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.

