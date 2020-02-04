Уровень смертности среди заболевших новым типом коронавируса в Китае постепенно снижается, если в начале вспышки он был 2,3%, то в настоящий момент опустился до 2,1%. Об этом заявила во вторник заместитель главы управления по медицинской политике государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзяо Яхуэй, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Основываясь на статистических данных, уровень смертности по всей стране составляет 2,1% от всех подтвержденных случаев заражения, наибольшая смертность выявлена в провинции Хубэй, где скончались 414 человек или 97% от общего числа по стране. И если по стране уровень смертности составляет 2,1%, то в провинции Хубэй - 3,1%", - сообщила она.

Чиновница добавила, что отдельно в Ухане число жертв коронавируса достигло 313 человек или 74% от всех смертей по стране, уровень смертности здесь 4,9%, в остальных регионах - 0,16%.

"Учитывая все эти данные, мы можем проследить, что основные случаи летальных исходов приходятся преимущественно на провинцию Хубэй и Ухань. В других провинциях, несмотря на то, что число жертв немалое, уровень смертности низкий. Исходя из этого, мы уверены, что большинство случаев заражения - легкие, и нет необходимости паниковать", - сообщила она.

Цзяо Яхуэй подчеркнула, что в начале вспышки заболевания уровень смертности по стране составлял 2,3%, а сейчас упал до 2,1%, "можно сказать, что слабое, но снижение".

жно

Также она сообщила, что от коронавируса умирают преимущественно мужчины - 2/3 случаев, 80% летальных исходов приходится на людей старше 60 лет, более 75% имели какие-то заболевания, в том числе диабет, рак, заболевания сердца.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.

