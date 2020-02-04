Ученик девятого класса в Махачкале упал с девятого этажа и выжил, однако его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В Махачкале с девятого этажа упал подросток. Мальчик, ученик 9-го класса одной из городских школ, остался жив благодаря тому, что при падении зацепился за кондиционер, размещённый на уровне 4-го этажа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подросток госпитализирован, его состояние медики оценивают как тяжёлое, обстоятельства произошедшего выясняются.

