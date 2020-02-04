Погибший в результате удара США в районе багдадского аэропорта командующий спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани находился в Ираке с посланием для руководства страны, в котором содержались идеи по борьбе с терроризмом. Об этом сообщил во вторник иранский посол в Багдаде Ирадж Масджеди, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сулеймани прибыл в Ирак, чтобы передать послание, - цитирует его агентство Fars. - Оно содержало взгляд иранской стороны на борьбу с терроризмом и способы достижения мира и безопасности в регионе".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.