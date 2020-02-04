Северная Корея запретила новым иностранным дипломатам въезд и выезд из-за смертельного китайского коронавируса. Об этом сообщило посольство России в КНДР на странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Въезд и выезд из страны членов дипкорпуса в целях приобретения товаров, а также въезд и выезд новых сотрудников воспрещен", - отмечается в тексте. Там пояснили, что это одна из мер, принятых Пхеньяном в целях предотвращения эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Дипломатам также рекомендуется избегать контакта с лицами, находящимися на карантине.

Ранее стало известно, что Россия приостановила движение пассажирских поездов в Северную Корею с 3 февраля. В январе Северная Корея заявила, что закрывает границу для иностранных туристов из-за опасности распространения смертельного китайского коронавируса 2019-nCoV. Решение Пхеньяна может быть связано с большим потоком китайских туристов, приезжающих в Северную Корею: ежегодно страну посещают около 350 тысяч граждан КНР.

На сегодняшний день коронавирусом заразились более 20,6 тысячи человек по всему миру, большинство из них находятся в Китае. 427 заболевших умерли, а 665 - вылечились от инфекции.

Вирус впервые появился в китайском городе Ухань в декабре 2019-го. Он передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.