Испанский режиссер, сценарист и продюсер Хосе Луис Куэрда скончался на 73-м году жизни в Мадриде.

Об этом сообщила Академия кинематографических искусств и наук Испании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Снятая им в 1988 году картина "Живой лес" получила премию "Гойя" как лучший фильм. Кроме того, Куэрда дважды удостаивался премии "Гойя" за лучшие адаптированные сценарии к своим фильмам - в 1999 году за "Язык бабочек" и в 2008 за "Слепые подсолнухи".

В 1988 году он снял ставший культовым фильм "Одного рассвета недостаточно".

Куэрда также продюсировал фильмы Алехандро Аменабара, в том числе "Диссертация", "Открой глаза" и "Другие".

