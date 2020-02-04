Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о возобновлении эскалации ситуации в Ливии, Йемене, Сирии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"От Ливии, Йемена и до Сирии и далее - эскалация возвращается. Оружие поступает. Наступление растет", - сказал Гутерреш на пресс-конференции.

Он отметил, что "несмотря на то, что все ситуации различаются, есть чувство растущей нестабильности и напряженности", что делает все более непредсказуемым и неконтролируемым, при этом риск критической ошибки растет.

"Между тем, резолюции Совета Безопасности не соблюдаются уже до того, как высохнут чернила", - посетовал Гутерреш.

