Свыше 40 казино в Макао закроются на две недели со среды по распоряжению местных властей для предотвращения распространения нового коронавируса. Как сообщает телеканал TDM, соответствующее решение принял глава исполнительной власти этого специального административного района КНР Хэ Ичэн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вслед за этим он провел экстренное совещание с операторами игорного бизнеса. Достигнута договоренность о том, что многочисленный персонал - порядка 57 тыс. человек (половина из которых - крупье) - не будет отправляться в неоплачиваемые отпуска, а продолжит получать зарплату в полном объеме.

Хэ Ичэн отметил, что данное решение далось ему непросто, но "защита общественного здоровья - превыше всего". Он выразил уверенность в том, что город, чья экономика напрямую зависит от доходов игорного бизнеса, сможет позволить себе эти временные трудности.

За последние сутки в Макао было подтверждено еще два случая заражения новым коронавирусом, а их общее число достигло десяти. Один из заболевших работал в казино Galaxy.

Китайские власти в конце декабря прошлого года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, 426 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован на Филиппинах.

Прецедент

Наблюдатели называют решение о закрытии игорных заведений жестким и беспрецедентным. Игорные дома в Макао приостанавливали свои круглосуточные операции до этого всего один раз - на 33 часа в сентябре 2018 года из-за тихоокеанского тайфуна "Мангхут". По подсчетам аналитиков, из-за этого простоя казино потеряли $186 млн.

Ежемесячный совокупный оборот игорной индустрии в Макао составляет до $3 млрд. По этому показателю бывший португальский анклав является мировым лидером, на несколько порядков опережая Лас-Вегас.

Игорная империя

Согласно официальным данным, в Макао действует 41 казино с 6739 игорными столами и 17 тыс/ "одноруких бандитов". Их работу контролируют шесть операторов, которые в последние недели и так несут серьезные убытки на фоне резкого сокращения притока посетителей из КНР из-за коронавируса и закрытия границы. В период с 10 января по настоящее время их акции обрушились почти на 21%.

Макао с населением 670 тыс. человек расположен в 60 км западнее Гонконга и является столицей игорного бизнеса Азии. Это единственное место в Китае, где легализована и бурно развивается индустрия азартных игр. Налоги от деятельности казино дают около 80% поступлений в местный бюджет. В КНР подобные развлечения строго запрещены.