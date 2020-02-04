Рейтинг президента США Дональда Трампа поднялся до 49%. Об этом свидетельствуют результаты исследования американского института общественного мнения Gallup, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным исследования, 63% американцев одобряют экономическую политику главы государства. Данный показатель превышает рейтинг Трампа в этой категории за весь срок его президентства, а также превосходит лучший показатель экс-президента Барака Обамы (59%).

Кроме того, на фоне подписания торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA) рейтинг одобрения политики Трампа в области международной торговли достиг 50%. Также, несмотря на критику после ситуации с Ираном, 47% американцев поддерживают внешнюю политику Трампа.