Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что риск распространения в мире коронавируса 2019-nCoV остается высоким.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Риск дальнейшего глобального распространения остается высоким. Сейчас наступил момент, когда все страны должны готовиться", - приводятся его слова в Twitter ВОЗ. Гебрейесус подчеркнул, что 99% всех случаев болезни зарегистрировано в КНР, а 97% случаев с летальным исходом - в китайской провинции Хубэй.