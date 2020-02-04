https://news.day.az/world/1199979.html Риск распространения коронавируса в мире остается высоким - ВОЗ
Риск распространения коронавируса в мире остается высоким - ВОЗ
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что риск распространения в мире коронавируса 2019-nCoV остается высоким.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Риск дальнейшего глобального распространения остается высоким. Сейчас наступил момент, когда все страны должны готовиться", - приводятся его слова в Twitter ВОЗ. Гебрейесус подчеркнул, что 99% всех случаев болезни зарегистрировано в КНР, а 97% случаев с летальным исходом - в китайской провинции Хубэй.
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