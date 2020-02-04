Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал не поддаваться панике в связи с международным распространением нового коронавируса 2019-nCov.

"Девяносто процентов случаев заражения приходятся на Китай. Во всем остальном мире всего 176 заболевших. Это не значит, что ситуация не будет ухудшаться. Но это очень небольшая цифра. Не стоит паниковать", - заявил он во вторник на брифинге по ситуации с китайским коронавирусом в рамках 146-й сессии заседания исполнительного комитета ВОЗ в Женеве, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По последним данным, которые озвучил в ходе дискуссии, представитель Китая, большинство заболевших приходятся на Китай. Среди общего количества смертей 97% зарегистрировано в провинции Хубей, при этом 74% - в самом городе Ухане, где началась эпидемия. По словам представителя КНР, большая часть скончавшихся от вируса - это пожилые люди, а также пациенты, у которых уже были одно или два хронических заболевания. Вне Китая гибель людей от 2019-nCov составляет всего 1%.

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425. Среди заболевших вне Китая один погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.