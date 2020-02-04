Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф узнал о настоящей причине катастрофы с украинским самолетом лишь накануне заявления военных.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.