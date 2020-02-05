ООН пытается мобилизовать все необходимые ресурсы для противодействия распространению нового типа коронавируса.

Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в штаб-квартире всемирной организации.

Он отметил, что Китай, на территории которого была впервые зарегистрирована пневмония, вызванная коронавирусом, предпринял огромные усилия для сдерживания вспышки заболевания. "Мы, конечно же, отдаем должное этим усилиям. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предприняла активные усилия для того, чтобы оказать содействие Китаю и другим странам, где были обнаружены случаи заражения коронавирусом. Мы пытаемся мобилизовать все необходимые ресурсы, но иногда возникают трудности", - сказал административный глава ООН.

На вопрос о том, может ли Совет Безопасности ООН рассмотреть ситуацию с коронавирусом, подобно тому, как обсуждалась ситуация со вспышкой лихорадки Эбола в 2014 году, Гутерриш пояснил, что "ситуация с Эболой рассматривалась, поскольку в районе ее распространения существовали проблемы в области безопасности". "Все зависит от Совета Безопасности, - подчеркнул он. - Сейчас речь идет об эпидемии, и Совет Безопасности обычно не рассматривает такие вопросы. Но в то же время и Совет Безопасности, и Генеральная Ассамблея ООН, и специализированные органы ООН имеют возможности для того, чтобы рассмотреть эту ситуацию".

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.