Командование ВС Сирии предъявило во вторник ультиматум бандформированиям, окруженным в городе Саракиб на юго-востоке провинции Идлиб.

"Сирийская армия дает боевикам последний шанс и предлагает им сложить оружие во имя сохранения жизни мирных жителей", - говорится в заявлении, переданном агентством SANA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Указывается, что членам бандформирований в Саракибе и Телль-Тоукане "не следует удерживать мирных граждан и использовать их в качестве живого щита в расчете на военную помощь со стороны Турции".

"Командование вооруженных сил считает незаконным нахождение турецких войск в Идлибе и выражает готовность сирийской армии на немедленный отпор любым враждебным действиям с их стороны", - подчеркивается в документе.