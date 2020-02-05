Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина требуют от Ирана передать им черные ящики сбитого украинского самолета.

Об этом во вторник говорится в заявлении канадского МИД по итогам встречи международной координационной группы, созданной этими странами для помощи родственникам погибших в авиакатастрофе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все страны [группы] обеспокоены нежеланием Ирана передать черные ящики, - отмечается в документе. - Иран обязан немедленно передать черные ящики, чтобы продемонстрировать, что он по-прежнему готов к полному и открытому сотрудничеству". В заявлении отмечается, что соответствующая процедура также прописана в уставе Международной организации гражданской авиации.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны.