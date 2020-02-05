Тегеран продолжит сотрудничество с другими странами в расследовании авиакатастрофы украинского самолета, несмотря на утечку записи переговоров иранских диспетчеров.

Об этом говорится в заявлении Организации гражданской авиации исламской республики, опубликованном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Организация продолжит расследование различных аспектов крушения украинского самолета в соответствии с национальным законодательством и международными нормами в сотрудничестве со странами, имеющими отношение к этому инциденту ", - говорится в сообщении. Также отмечается, что публикация записи переговоров "противоречит нормам проведения расследования авиакатастроф".

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский в эфире украинского телеканала "1+1" заявил, что страна обладает важной записью иранских диспетчеров. Она якобы доказывает, что в Тегеране изначально знали о поражении украинского самолета ракетами.

Расшифровка этой записи появилась на ряде украинских ресурсов. На ней слышно, как иранский пилот фиксирует следы запуска ракет по самолету и докладывает об этом диспетчеру аэропорта.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны.