Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео во вторник осудил обстрел турецких позиций в сирийском Идлибе.

"Минометный обстрел турецких наблюдательных постов 3 февраля со стороны режима [сирийского президента Башара] Асада представляет собой серьезную эскалацию и следует за жестокими нападениями, которые затрагивают гражданских, работников гуманитарных организаций и инфраструктуру. Мы поддерживаем являющуюся нашим союзником по НАТО Турцию <...> и [ее] оправданные ответные действия [в рамках] самообороны", - сказано в заявлении госсекретаря, распространенном пресс-службой Госдепартамента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты вновь осуждают продолжающиеся неприемлемые и жестокие нападения на жителей Идлиба со стороны режима Асада, России, Ирана и [ливанского шиитского движения] "Хезболлах". <...> Жестокие действия режима Асада, России, иранского режима "Хезболлах" напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии", - утверждает Помпео.

"Эти варварские нападения должны быть прекращены, должен быть предоставлен гуманитарный доступ, мир должен быть восстановлен в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. США будут делать все возможное, чтобы помешать реинтеграции режима Асада в международное сообщество до тех пор, пока он не выполнит все положения резолюции 2254 СБ ООН, в том числе прекращение огня по всей стране, включая Идлиб", - добавил Помпео.

Турецкая авиация и артиллерия нанесли в понедельник удары по 54 целям в Идлибе, в результате чего, по данным министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, были "нейтрализованы" 76 сирийских военнослужащих. Эта атака последовала в ответ на обстрел сирийской армией турецких позиций в окрестностях Саракиба, что привело к гибели пяти турецких военных и трех сотрудников из числа гражданского персонала.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. Сирийские войска вели огонь по террористам, которые отступали к Саракибу.