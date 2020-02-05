Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре договорились принять срочные меры по линии министерств обороны для повышения эффективности координации действий в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, телефонный разговор Путина с Эрдоганом состоялся во вторник по инициативе турецкой стороны.

"Условлено принять безотлагательные меры, прежде всего по линии министерств обороны России и Турции, в целях дальнейшего повышения эффективности координации действий в Сирии", - говорится в сообщении.

Кроме того, президенты выразили обоюдную обеспокоенность обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Путин обратил внимание на резкую активизацию террористов, атаки которых привели к многочисленным жертвам среди мирного населения.

"Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу, предусматривающих наращивание совместных усилий по нейтрализации экстремистов", - добавляется в сообщении.