https://news.day.az/world/1200007.html Подсчитаны затраты на борьбу с китайским вирусом
Подсчитаны затраты на борьбу с китайским вирусом
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ближайшие три месяца потребуется 61,5 миллиона долларов для борьбы с распространением вспышки нового коронавируса 2019-nCov.
Такая цифра была озвучена во время заседания исполкома ВОЗ в Женеве, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Из этой суммы 4,5 миллиона долларов потребуется на исследования и инновации. В десять раз больше - 45 миллионов - пойдет на оценку готовности стран к эпидемии. Еще 12 миллионов долларов планируют потратить на международную координацию действий по борьбе с распространением вируса.
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