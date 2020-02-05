Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ближайшие три месяца потребуется 61,5 миллиона долларов для борьбы с распространением вспышки нового коронавируса 2019-nCov.

Такая цифра была озвучена во время заседания исполкома ВОЗ в Женеве, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Из этой суммы 4,5 миллиона долларов потребуется на исследования и инновации. В десять раз больше - 45 миллионов - пойдет на оценку готовности стран к эпидемии. Еще 12 миллионов долларов планируют потратить на международную координацию действий по борьбе с распространением вируса.