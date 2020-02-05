Вспышка коронавируса в Китае приведет к тяжелым последствиям. Заявление о том, что заболевание рискует уронить мировую экономику, сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это минимум 1 процент падения мировой экономики, по оценке экспертов. Конечно, очень жалко наших партнеров, Китай", - сказала она.

Матвиенко добавила, что последствия отразятся и на России. По ее словам, "уже цена на нефть падает, потому что потребление Китаем нефти существенно снижается". "Никто не может сказать, когда этот процесс остановится", - отметила она.

Ранее аналитики высказывались о том, что распространение вируса приведет к затяжным последствиям для мировой экономики. Свидетельством этого является падение индекса цен на промышленные металлы, который рассчитывается международным рейтинговым агентством Moody's. Он напрямую зависит от роста мирового ВВП. Так, 29 января 2020-го индекс достиг самых низких значений с июня 2017 года. За последние годы столь сильно он не проседал даже в самые острые моменты торгового противостояния США и Китая. По мнению аналитиков, если эпидемия перерастет в полномасштабную пандемию, это может привести к дальнейшему падению индекса промышленных металлов и цен на промтовары.

Вспышка неизвестного ранее коронавируса, вызывающего опасную пневмонию, произошла в Китае в конце прошлого года. По последним данным, жертвами заболевания стали более 400 человек. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в масштабную пандемию.