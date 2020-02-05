Соединенные Штаты своей политикой, проводимой на Ближнем Востоке, стремятся защитить жизни американцев и закончить конфликты с участием Америки в регионе. Такой тезис высказал президент США Дональд Трамп в своём ежегодном послании Конгрессу о положении дел в стране, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В то время, как мы защищаем жизни американских (солдат), мы работаем над тем, чтобы закончить войны с участием Америки на Ближнем Востоке", - сказал он во время ежегодного обращения.

В начале января Трамп предложил НАТО расширить присутствие на Ближнем Востоке. Трамп считает, что НАТО должна увеличить свой контингент в регионе, отметив при этом, что США могут вернуться домой и использовать НАТО, поскольку это международная проблема, а не только проблема США.