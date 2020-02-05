Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, на материковой части Китая достигло 24,3 тысячи человек, 490 человек скончались.

Это следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Днем ранее официально сообщалось о 20,4 тысячи заболевших и 425 умерших.

"По состоянию на полночь 4 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 24 324 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 3 219 человек находятся в тяжелом состоянии, 490 умерли, 892 человека выписаны из больниц", - говорится в опубликованном сообщении.

За последние сутки выявлены 3,8 тысячи новых случаев. Отдельно в Гонконге выявлено 18 случаев (в том числе 1 человек умер), в Макао инфицированы 10, на Тайване за время вспышки подтвердили 11 случаев заражения.

Кроме того, зарегистрированы еще 23,2 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще почти 185,5 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

По данным ВОЗ, вне Китая вирусом заболели 176 человек в 24 странах, больше всего случаев заражения выявили в Таиланде (25), Сингапуре (24), Японии (21), Южной Корее (16), Австралии (13), Германии (12), США (11). В России зарегистрировано два случая, оба - граждане КНР. Единственный летальный случай зафиксирован на Филиппинах.