Во время строительства домов в городе Милтон-Кейнс на юго-востоке Великобритании были обнаружены могилы с загадочными скелетами, у которых связаны руки, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Всего найдено 42 скелета, которые находились в неглубоких могилах.

По данным местного издания MK Citizen, останки обнаружили еще в декабре. Как заявил член окружного совета Робин Стачбери, связанные руки могут свидетельствовать о том, что скелеты принадлежали казненным заключенным.

"Они могут быть датированы англосаксонскими временами, когда в Бакингемшире происходили убийства, или временами Гражданской войны (Английской революции XVII века - ред.), когда тоже были жертвы", - предположил чиновник.

Он отметил, что находка имеет большое историческое значение для графства.