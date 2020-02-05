Иностранные правительства впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили. Согласно данным Федерального казначейства по исполнению бюджета, заемщики выплатили 250 миллиардов рублей, в то время как Москва дала в долг 215 миллиардов рублей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В последний раз положительная разница отмечалась в 2010 году, когда России вернули 53 миллиарда рублей, а она предоставила в долг 14 миллиардов рублей. Кроме того, в 2019 году сумма погашенных долгов стала рекордной за десятилетие. Предыдущий рекорд отмечался в 2018 году, тогда в бюджет было возвращено 133 миллиардов рублей.

Всего с 2010 года Россия выдала займы другим странам на 1,3 триллиона рублей, из которых вернула 800 миллиардов рублей.

Как пояснил заместитель министра финансов Сергей Сторчак, рост погашений обусловлен наступлением сроков оплаты для пяти-шести государств. Всего другие страны должны России около 35 миллиардов рублей. При этом крупнейшим должником является Белоруссия.

Эксперты считают, что причиной возвращения долгов стало ужесточение требований к заемщикам, а также обострение геополитической обстановки.